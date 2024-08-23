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До низки судів в регіонах України почали надходити повідомлення про замінування

До низки судів в регіонах України почали надходити повідомлення про замінування
Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

Сьогодні, 23 серпня, до низки судів у різних регіонах України почали надходити повідомлення про замінування. Проводиться масова евакуація з приміщень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Судова влада України.

Так, стало відомо, що сьогодні про надходження повідомлень про замінування приміщень судових установ інформують:

  • Житомирський апеляційний суд;
  • Господарський суд Івано-Франківської області;
  • Баштанського районного суду Миколаївської області;
  • Білопільський районний суд Сумської області;
  • Менський районний суд Чернігівської області;
  • Сокирянський районний суд Чернівецької області;
  • Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області;
  • Чернівецький районний суд Вінницької області;
  • Городенківський районний суд Івано-Франківської області;
  • Нововодолазький районний суд Харківської області;
  • Тисменицький районний суд Івано-Франківської області;
  • Великомихайлівський районний суд Одеської області
"Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів. Правоохоронні органи проводять відповідні роботи", - йдеться в повідомленні.

Окремо зазначається, що про відновлення роботи судові установи повідомлять додатково.

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