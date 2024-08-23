В ряд судов в регионах Украины начали поступать сообщения о заминировании
Сегодня, 23 августа, в ряд судов в разных регионах Украины начали поступать сообщения о минировании. Проводится массовая эвакуация из помещений, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщают Судебные власти Украины.
Так стало известно, что сегодня о поступлении сообщений о заминировании помещений судебных учреждений информируют:
- Житомирский апелляционный суд;
- Хозяйственный суд Ивано-Франковской области;
- Баштанского районного суда Николаевской области;
- Белопольский районный суд Сумской области;
- Минский районный суд Черниговской области;
- Сокирянский районный суд Черновицкой области;
- Первомайский горрайонный суд Николаевской области;
- Черновицкий районный суд Винницкой области;
- Городенковский районный суд Ивано-Франковской области;
- Нововодолажский районный суд Харьковской области;
- Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области;
- Великомихайловский районный суд Одесской области
"Проводятся мероприятия по эвакуации работников и посетителей судов. Правоохранительные органы проводят соответствующие работы", - говорится в сообщении.
Отдельно говорится, что о возобновлении работы судебные учреждения сообщат дополнительно.