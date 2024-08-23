Чи хочуть росіяни мирних переговорів з Україною: що показало опитування

Майже дві третини росіян вважають, що РФ необхідно вести перемовини "з приводу ситуації в Україні", повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать результати онлайн-опитування "Сприйняття росіянами війни в Україні", проведеного "Нью Імідж Маркетинг Груп" за підтримки видання "Ділова столиця".

Понад 60% росіян вважають, що РФ необхідно вести перемовини "з приводу ситуації в Україні": 37% обрали варіант "так", 29% — "скоріше, так".

Протилежної думки дотримуються майже 30%: 10% — "скоріше, ні", 19% — "ні". Не визначилися 5%.

Щодо термінів — 42% переконані, що сідати за стіл переговорів Росії треба "якомога скоріше". Ще 26% згодні починати "за умови встановлення контролю над Києвом", а 18% — якщо будуть виконані інші умови.

Утім, 7% вважають, що РФ не має брати участь у перемовинах. Стільки ж — вагаються.

Серед країн, які мають брати участь у переговорах, окрім РФ та України, найбільше прихильність висловили до Білорусі (45%), США (43%) та Китаю (38%).

Також вказувалися Німеччина, Туреччина, Польща, Угорщина.

З-поміж менш популярних варіантів — країни СНД, Європейський Союз, Велика Британія, Франція, Швейцарія, Індія, Японія, Молдова, Румунія, Іран, одна з країн ближнього сходу (Саудівська Аравія, ОАЕ), країни Латинської Америки. Також — варіант "не важливо, які країни, головне, щоб у результаті був мир".

Дослідження проводилось 25 липня — 20 серпня 2024 року за методикою CATI (Computer Assisted Telephone Interview — телефонне опитування за інтерактивною структурованою анкетою). Вибіркова сукупність — 1200 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,8%.

Соціологи звертають увагу, що масові опитування в Росії мають свою специфіку: важко отримати максимально об’єктивні дані, з одного боку, через лояльність учасників до влади та її ініціатив, а з іншого — через побоювання репресій.