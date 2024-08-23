Хотят ли россияне мирных переговоров с Украиной: что показал опрос

Почти две трети россиян считают, что РФ необходимо вести переговоры по поводу ситуации в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса "Восприятие россиянами войны в Украине", проведенного "Нью Имидж Маркетинг Груп" при поддержке издания "Деловая столица".

Более 60% россиян считают, что РФ необходимо вести переговоры "по поводу ситуации в Украине": 37% избрали вариант "да", 29% — "скорее да".

Противоположного мнения придерживаются почти 30%: 10% — "скорее, нет", 19% — "нет". Не определились 5%.

Относительно сроков — 42% убеждены, что садиться за стол переговоров России нужно как можно скорее. Еще 26% согласны начинать "при условии установления контроля над Киевом", а 18% — если будут выполнены другие условия.

Впрочем, 7% считают, что РФ не должна участвовать в переговорах. Столько же — колеблются.

Среди стран, которые должны участвовать в переговорах, кроме РФ и Украины, чаще всего называли Беларусь (45%), США (43%) и Китай (38%).

Также указывались Германия, Турция, Польша, Венгрия.

Из менее популярных вариантов — страны СНГ, Европейский Союз, Великобритания, Франция, Швейцария, Индия, Япония, Молдова, Румыния, Иран, одна из стран ближнего востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), страны Латинской Америки. Также — вариант "не важно, какие страны, главное, чтобы в итоге был мир".

Исследование проводилось 25 июля — 20 августа 2024 по методике CATI (Computer Assisted Telephone Interview — телефонный опрос по интерактивной структурированной анкете). Выборочная совокупность — 1200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Социологи обращают внимание, что массовые опросы в России имеют свою специфику: трудно получить максимально объективные данные, с одной стороны, из-за лояльности участников к власти и ее инициатив, а с другой — из-за опасений репрессий.