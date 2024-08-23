Третя штурмова про контратаку на Харківщині: Тривають "стабілізаційні дії"

На місці контратаки Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ на Харківщині тривають стабілізаційні заходи. Про це заявив пресофіцер бригади Олександр Бородін, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, в результаті операції досить серйозно знищені позиції і логістика 20-ї армії Російської Федерації.

"Наразі йдуть стабілізаційні дії. В цілому вже закріплення проведені. Тобто досить стабільна ситуація. Один із успіхів – це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку російську 20-ту армію. Наскільки ми можемо розуміти, вони хотіли вступати в бік Макіївки, з одного боку. З іншого боку, вони могли перекидати особовий склад, сили й засоби на інші напрямки фронту по всій країні.

Наразі вони займаються тим, що намагаються відновити якісь частини позицій, намагаються побудувати нову лінію оборони. Тому це вкрай важливо з військової точки зору. Навіть більш важливо ніж території. Тому що з військової точки зору, знищення сил і засобів і порушення планів це часто буває більш важливим успіхом ніж звільнення територій, якщо говорити військовою мовою" , – заявив Бородін.

На запитання про те, чи пов’язана операція Третьої штурмової із операцією ЗСУ в Курській області, Бородін відповів, що це "синхронний успіх". Речник Третьої штурмової бригади також каже, що, попри ураження, в тому числі і по особовому складу, у російської армії на цьому напрямку залишаються великі резерви, однак вони можуть бути неефективними через ураження логістики:

"Досі, треба розуміти, що їхні резерви великі. У них побудована така система, що в них майже не закінчуються, якщо ми говоримо про піхотні резерви. Велика кількість артилерії і fpv. Кількість і масштаб на їхньому боці. Але плани порушено, порушена логістика і кількість інколи не спрацьовує як перевага, якщо погано працює логістика чи збиваються плани".

Напередодні у Третій штурмовій заявили про наступ і повернення територій на Харківщині.

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