Третья штурмовая о контратаке на Харьковщине: Продолжаются "стабилизационные действия"

На месте контратаки Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Об этом заявил пресс-офицер бригады Александр Бородин, сообщает Радио Свобода.

По его словам, в результате сделки достаточно серьезно уничтожены позиции и логистика 20-й армии Российской Федерации.

"Пока идут стабилизационные действия. В целом уже закрепления проведены. То есть достаточно стабильная ситуация. Один из успехов – это то, что мы смогли удержать от дальнейших планов и возможности развития российскую 20-ю армию. Насколько мы можем понимать, они хотели вступать в сторону Макеевки, с одной стороны, с другой стороны, они могли опрокидывать личный состав, силы и средства на другие направления фронта по всей стране.

Пока они занимаются тем, что пытаются восстановить какие-то части позиций, пытаются построить новую линию обороны. Поэтому это очень важно с военной точки зрения. Даже важнее территории. Потому что с военной точки зрения, уничтожение сил и средств и нарушение планов это часто бывает более важным успехом, чем освобождение территорий, если говорить на военном языке" , – заявил Бородин.

На вопрос о том, связана ли операция Третьей штурмовой с операцией ВСУ в Курской области, Бородин ответил, что это "синхронный успех". Представитель Третьей штурмовой бригады также говорит, что, несмотря на поражения, в том числе и по личному составу, у российской армии на этом направлении остаются большие резервы, однако они могут быть неэффективными из-за поражения логистики:

"До сих пор, надо понимать, что их резервы велики. У них построена такая система, что у них почти не заканчиваются, если мы говорим о пехотных резервах. Большое количество артиллерии и fpv. Количество и масштаб на их стороне. Но планы нарушены, нарушена логистика и количество иногда не срабатывает как преимущество, если плохо работает логистика или планы сбиваются".

Накануне в Третьем штурмовой заявили о наступлении и возвращении территорий на Харьковщине.

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