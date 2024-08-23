В ЄС прокоментували рішення Угорщини обмежити допомогу для біженців з України

Європейська комісія почала аналізувати нову постанову уряду Угорщини, яка передбачає припинення соціальних виплат для українських біженців, що прибули з районів, де не велися бойові дії. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Вона зазначила, що Єврокомісія знає про цю постанову Угорщини, однак її зміст буде ретельно вивчати.

"Але дозвольте мені ще раз повторити позицію ЄС: ми єдині у забезпеченні захисту всім, хто рятується від путінських бомб" , - наголосила Гіппер.

Речниця Єврокомісії додала, що ЄС робить все можливе для підтримки українців та буде надалі забезпечувати захист українських громадян "стільки, скільки це буде потрібно".

Вона також нагадала, що тимчасовий захист, який ЄС надає українським біженцям, включає доступ до проживання, ринку праці, житла, соціального забезпечення, медичної та іншої допомоги у всіх країнах-членах ЄС.

Гіппер пояснила, що Угорщина тільки ввела нову постанову щодо припинення соціальних виплат деяким українським біженцям в дію. Саме тому Єврокомісії потрібен час для її аналізу, з'ясування подробиць та вивчення наслідків. Для цього відомство планує зв'язатися з угорською владою.