В ЕС прокомментировали решение Венгрии ограничить помощь для беженцев из Украины

Европейская комиссия начала анализировать новое постановление правительства Венгрии, предусматривающее прекращение социальных выплат для украинских беженцев, прибывших из районов, где не велись боевые действия. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Аниты Гиппер, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

Она отметила, что Еврокомиссия знает об этом постановлении Венгрии, однако его содержание будет тщательно изучать.

"Но позвольте мне еще раз повторить позицию ЕС: мы едины в обеспечении защиты всем спасающимся от путинских бомб" , - подчеркнула Гиппер.

Представитель Еврокомиссии добавила, что ЕС делает все возможное для поддержки украинцев и будет в дальнейшем обеспечивать защиту украинских граждан "столько, сколько это будет нужно".

Она также напомнила, что временная защита, предоставляемая ЕС украинским беженцам, включает доступ к проживанию, рынку труда, жилья, социального обеспечения, медицинской и другой помощи во всех странах-членах ЕС.

Гиппер объяснила, что Венгрия только ввела новое постановление о прекращении социальных выплат некоторым украинским беженцам в действие. Именно поэтому Еврокомиссии нужно время для ее анализа, выяснения подробностей и изучения последствий. Для этого ведомство планирует связаться с венгерскими властями.