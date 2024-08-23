Президент України Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в Києві. Лідери вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Зеленський у Telegram, Моді у соцмережі Х (Twitter), Times of India.

Зустріч відбулась на території Національного музею історії України у Другій світовій війні в Києві, де облаштували тимчасовий меморіальний комплекс загиблим дітям від російської агресії.

"Разом із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою".

Що передувало:

23 серпня слтало відомо, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.