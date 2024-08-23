Зеленский встретился с премьер-министром Индии Моди
Президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Индии Моди в Киеве. Лидеры почтили память детей, погибших в результате российской агрессии, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Зеленский в Telegram, Моди в соцсети Х (Twitter), Times of India.
Встреча состоялась на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, где обустроили временный мемориальный комплекс погибшим детям от российской агрессии.
"Вместе с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия. Дети каждой страны заслуживают безопасности. Мы должны сделать ее возможной".
Что предшествовало:
- 23 августа стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.