Після ремонту запустили ще один блок АЕС – Міненерго

До енергосистеми України під'єднали ще один блок на атомній станції на 1 гігават.

Про це повідомили﻿ у міністерстві енергетики.

"Сьогодні до енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів" , – йдеться в повідомленні.