Після ремонту запустили ще один блок АЕС – Міненерго
До енергосистеми України під'єднали ще один блок на атомній станції на 1 гігават.
Про це повідомили у міністерстві енергетики.
"Сьогодні до енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів", – йдеться в повідомленні.
"Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.