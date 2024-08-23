После ремонта запустили еще один блок АЭС – Минэнерго

К энергосистеме Украины подключили еще один блок на атомной станции на 1 гигаватт.

Об этом сообщили в министерстве энергетики.

"Сегодня к энергосистеме был подключен атомный блок, который придаст 1000 МВт мощности и стабильности энергосистемы и позволит не применять ограничения энергоснабжения для потребителей" , – говорится в сообщении.