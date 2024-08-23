После ремонта запустили еще один блок АЭС – Минэнерго
К энергосистеме Украины подключили еще один блок на атомной станции на 1 гигаватт.
Об этом сообщили в министерстве энергетики.
"Сегодня к энергосистеме был подключен атомный блок, который придаст 1000 МВт мощности и стабильности энергосистемы и позволит не применять ограничения энергоснабжения для потребителей", – говорится в сообщении.
"Сейчас досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок. Его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.