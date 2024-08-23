Салліван полетить у Пекін домовлятись про зустріч Байдена і Сі – Axios

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван відвідає Китай наступного тижня, щоб зустрітися з міністром закордонних справ країни. Про це виданню Axios розповіли два джерела, знайомі з планами, повідомляє Європейська правда.

Очікують, що Салліван та Ван Ї закладуть основу для потенційної фінальної зустрічі між президентом Джо Байденом і його китайським колегою Сі Цзіньпіном пізніше цього року.

Після виходу з президентських перегонів Байден заявив, що планує приділяти більше часу закордонним справам, в тому числі здійснювати більше міжнародних поїздок.

Обидва президенти візьмуть участь у саміті лідерів G-20 у Бразилії після виборів у США в листопаді.

Візит Саллівана на високому рівні, який відбудеться 27-29 серпня, припадає на час, коли США виходять на фінішну пряму президентської кампанії, в якій обидві партії зайняли жорстку позицію щодо Китаю, особливо в питанні тарифів.

Байден і Сі Цзіньпін зустрілися в листопаді минулого року в Каліфорнії, щоб допомогти поліпшити відносини. Вони домовилися відновити гарячу лінію між військовими і працювати над обмеженням виробництва фентанілу.

Під час президентства Байдена Салліван зустрічався з китайськими посадовцями в Римі, Люксембурзі, Відні та Бангкоку, щоб обговорити все – від відносин між військовими до ролі Китаю на Близькому Сході та війни в Україні.