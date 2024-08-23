Салливан полетит в Пекин договариваться о встрече Байдена и Си – Axios

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан посетит Китай на следующей неделе, чтобы встретиться с министром иностранных дел страны. Об этом изданию Axios рассказали два источника, знакомые с планами, сообщает Европейская правда.

Ожидается, что Салливан и Ван И заложат основу для потенциальной финальной встречи между президентом Джо Байденом и его китайским коллегой Си Цзиньпином позже в этом году.

После выхода из президентской гонки Байден заявил, что планирует уделять больше времени иностранным делам, в том числе совершать больше международных поездок.

Оба президента примут участие в саммите лидеров G-20 в Бразилии после выборов в США в ноябре.

Визит Салливана на высоком уровне, который состоится 27-29 августа, приходится на время, когда США выходят на финишную прямую президентской кампании, в которой обе партии заняли жесткую позицию в отношении Китая, особенно в вопросе тарифов.

Байден и Си Цзиньпин встретились в ноябре прошлого года в Калифорнии, чтобы помочь улучшить отношения. Они договорились восстановить горячую линию между военными и работать над ограничением производства фентанила.

Во время президентства Байдена Салливан встречался с китайскими чиновниками в Риме, Люксембурге, Вене и Бангкоке, чтобы обсудить все – от отношений между военными до роли Китая на Ближнем Востоке и войны в Украине.