У Ростовській області РФ власники розпродують нафтобази після атак ЗСУ

Власники нафтобаз у Ростовській області РФ на тлі атак з боку України хочуть позбавитись цих активів. Кількість оголошень про продаж таких об'єктів значно збільшилася після того, як удар БпЛА спричинив багатоденну пожежу на нафтобазі в Пролетарську. Про це пише The Moscow Times з посиланням на місцеві медіа, повідомляє Укрінформ.

Одне з оголошень було розміщене у вівторок. Власник пропонує купити об'єкт у Волгодонську за 30 млн рублів ($327 тис.). Друга нафтобаза, виставлена на продаж, розташована в Азові та продається за 60 млн рублів. (18 червня українські безпілотники долетіли до сховища заводу "Азовпродукт", пожежу, що охопила резервуари з нафтопродуктами, гасили три дні на площі 3,2 тис. кв.м).

Ще одна база продається в Матвєєвому Кургані. Власник вирішив позбавитись її, попри те, що рік тому провів "капітальний ремонт усього обладнання" та будівель. Серед бонусів він називає те, що об'єкт має два пожежні резервуари та пожежну водойму. Вартість - 45 млн рублів.

Також в області намагаються продати два нафтопереробні заводи та нафтобазу, яка зараз не працює. В цих оголошеннях ціна не вказана.

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня дрони-камікадзе українського виробництва уразили нафтобазу "ФДКУ Комбінат «Кавказ" в районі Пролетарська Ростовської області РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.

Припинити пожежу на нафтобазі не вдається, попри залучення до її ліквідації авіації МНС, спеціальних потягів і понад 500 рятувальників, у тому числі із сусідніх регіонів. Станом на ранок четверга кількість постраждалих пожежників становила 49, двоє перебувають у реанімації.

Зранку п’ятниці зазначену нафтобазу, що палає шостий день, знову атакували дрони.