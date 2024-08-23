В Ростовской области РФ владельцы распродают нефтебазы после атак ВСУ

Владельцы нефтебаз в Ростовской области РФ на фоне атак со стороны Украины хотят избавиться от этих активов. Количество объявлений о продаже таких объектов значительно увеличилось после того, как удар БпЛА нанес многодневный пожар на нефтебазе в Пролетарске. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на местные медиа, сообщает Укринформ.

Одно из объявлений было размещено во вторник. Владелец предлагает купить объект в Волгодонске за 30 млн. рублей ($327 тыс.). Вторая нефтебаза, выставлена на продажу, расположена в Азове и продается за 60 млн рублей. (18 июня украинские беспилотники долетели до хранилища завода "Азовпродукт", пожар, охвативший резервуары с нефтепродуктами, тушили три дня на площади 3,2 тыс. кв.м).

Еще одна база продается в Матвеевом Кургане. Владелец решил избавиться от нее, несмотря на то, что год назад провел "капитальный ремонт всего оборудования" и зданий. Среди бонусов он называет то, что объект имеет два пожарных резервуара и пожарный водоем. Стоимость – 45 млн рублей.

Также в области пытаются продать два нефтеперерабатывающих завода и нефтебазу, которая сейчас не работает. В этих объявлениях цена не указана.

Напомним, в ночь на 18 августа дроны-камикадзе украинского производства поразили нефтебазу "ФДКУ Комбинат "Кавказ" в районе Пролетарска Ростовской области РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.

Прекратить пожар на нефтебазе не удается, несмотря на привлечение к ликвидации авиации МЧС, специальных поездов и более 500 спасателей, в том числе из соседних регионов. По состоянию на утро четверга количество пострадавших пожарных составило 49, двое находятся в реанимации.

Утром пятницы указанную пылающую шестой день нефтебазу снова атаковали дроны.