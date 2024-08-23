В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: повідомляють про "прильоти"

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи у п'ятницю, 23 серпня. Повідомляється, що у місті "прильоти", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

У Маріуполі пролунали щонайменше сім вибухів приблизно о 13:07. За словами Андрющенка, в окупованому місті "прильоти".

Він зазначив, що попередньо були уражені системи протиповітряної оборони окупантів у трикутнику Маріуполь (райони Лівобережний/Кальміуський) - Нікольське - Мангуш.

Радник мера Маріуполя додав, що російська ППО не працювала. Факти "прильотів" підтверджують з місця декілька джерел одночасно.

Ситуація у Маріуполі

Нагадаємо, що Маріуполь знаходиться під контролем російських військ з травня 2022 року. Місто було знищене окупантами під час активних бойових дій та оборони. Головним форпостом українських захисників була "Азовсталь".

Як раніше повідомлялося, росіяни переобладнують порт Маріуполя, щоб використовувати його у своїх цілях. Також загарбники побудували на окупованих територіях України залізницю. У Маріуполі вона вже запрацювала.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначав, що окупанти використовують залізницю для постачання палива для потреб своїх військ.