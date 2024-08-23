Во оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: сообщают о "прилетах"

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в пятницу, 23 августа. Сообщается, что в городе "прилеты", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

В Мариуполе прогремели по меньшей мере семь взрывов примерно в 13:07. По словам Андрющенко, в оккупированном городе "прилеты".

Он отметил, что предварительно были поражены системы противовоздушной обороны оккупантов в треугольнике Мариуполь (районы Левобережный/Кальмиусский) - Никольское - Мангуш.

Советник мэра Мариуполя добавил, что российская ПВО не работала. Факты "прилетов" подтверждают с места несколько источников одновременно.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится под контролем российских войск с мая 2022 года. Город был уничтожен оккупантами во время активных боевых действий и обороны. Главным форпостом украинских защитников была "Азовсталь".

Как сообщалось ранее, россияне переоборудовают порт Мариуполя, чтобы использовать его в своих целях. Также захватчики построили на оккупированных территориях Украины железную дорогу. В Мариуполе она уже заработала.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что оккупанты используют железную дорогу для поставки топлива для нужд своих войск.