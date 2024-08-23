У Мінекономіки вважають, що програма кешбеку пожвавить зростання ВВП

У Мінекономіки передбачають зростання ВВП до кінця 2024 року на 0,25 відсоткового пункту завдяки програмі "Національний кешбек". Про це заявила заступниця міністра економіки Надія Бігун під час презентації результатів дослідження "Ставлення українських споживачів до програми "Національний кешбек", повідомляє Укрінформ.

"Наші прогнози показують, що програма "Національний кешбек" може додати 0,25 відсоткового пункту до зростання ВВП до кінця року" , - зазначила Бігун.

За її словами, результат залежить від рівня залученості населення, швидкості розгортання програми та її популярності серед споживачів.

"Програма "Національний кешбек" є частиною складової програми "Зроблено в Україні". Це велика програма в якій є багато ініціатив. На цей рік ми взагалі розраховували від всіх ініціатив цієї програми зростання на 1% ВВП" , - сказала Бігун.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 20 серпня 2024 року затвердив постанову про впровадження програми "Національний кешбек", яка передбачає повернення громадянам 10% від вартості придбаних українських товарів.

Кошти, отримані за програмою "Національний кешбек", можна буде витратити на оплату комунальних, медичних послуг, витратити на спорт, кіно, квитки на потяг або задонатити на ЗСУ.