В Минэкономики считают, что программа кэшбека оживит рост ВВП

В Минэкономики предусматривают рост ВВП к концу 2024 года на 0,25 процентного пункта благодаря программе "Национальный Кэшбэк". Об этом заявила заместитель министра экономики Надежда Бигун во время презентации результатов исследования "Отношение украинских потребителей к программе "Национальный кэшбек", сообщает Укринформ.

"Наши прогнозы показывают, что программа "Национальный Кэшбэк" может добавить 0,25 процентного пункта к росту ВВП до конца года" , - отметила Бигун.

По ее словам, результат зависит от уровня вовлеченности населения, скорости развертывания программы и ее популярности среди потребителей.

"Программа "Национальный кэшбек" является частью составляющей программы "Сделано в Украине". Это большая программа, в которой есть много инициатив. На этот год мы вообще рассчитывали от всех инициатив этой программы роста на 1% ВВП" , - сказала Бигун.

Напомним, Кабинет министров 20 августа 2024 утвердил постановление о внедрении программы "Национальный кэшбек", которое предусматривает возврат гражданам 10% от стоимости приобретенных украинских товаров.

Средства, полученные по программе "Национальный Кэшбэк", можно будет потратить на оплату коммунальных, медицинских услуг, потратить на спорт, кино, билеты на поезд или задонатить на ВСУ.