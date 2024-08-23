Україна та Індія погодили документи про співпрацю у чотирьох сферах
Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами. Вони стосуються медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"На сьогодні ми погодили зі стороною наших сьогоднішніх гостей, з Індією погодили чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією", - сказав глава держави.
Зеленський уточнив, що це медична сфера, співпраця в аграрному напрямку, гуманітарні відносини та культура.
"І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра і щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця. Все це має зміцнюватися", - наголосив президент.
Відомо, що Україна та Індія погодили:
- Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації ефективності розвитку громад:
- Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія про співпрацю в галузі сільського господарства та харчової промисловості;
- Програму культурного співробітництва на 2024-2028 роки;
- Меморандум про взаєморозуміння між державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії.
Візит Моді до Києва
Сьогодні, 23 серпня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва. Цей візит глави індійського уряду до України став першим в історії двосторонніх відносин.
Моді у Києві зустрівся з індійською спільнотою, вшанував пам'ять українських дітей, які загинули внаслідок російського вторгнення. Також прем'єр Індії зустрівся з президентом Володимир Зеленським.