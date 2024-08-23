Украина и Индия согласовали документы о сотрудничестве в четырех сферах
Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве между странами. Они касаются медицины, сельского хозяйства, гуманитарной помощи и культуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"На сегодняшний день мы согласовали со стороной наших сегодняшних гостей, с Индией согласовали четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией", - сказал глава государства.
Зеленский уточнил, что это медицинская область, сотрудничество в аграрном направлении, гуманитарные отношения и культура.
"И подготовлено совместное заявление по содержанию визита премьер-министра и по развитию стратегического партнерства между нашими странами, торговли между нашими странами и военно-техническое сотрудничество. Все это должно укрепляться", - подчеркнул президент.
Известно, что Украина и Индия согласовали:
- Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия по поводу индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации эффективности развития общин:
- Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности;
- Программу культурного сотрудничества на 2024-2028 годы;
- Меморандум о взаимопонимании между государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной инспекцией по контролю за стандартами лекарственных средств Минздрава Индии.
Визит Моди в Киев
Сегодня, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Киев. Этот визит главы индийского правительства в Украину стал первым в истории двусторонних отношений.
Моди в Киеве встретился с индийским сообществом, почтил память украинских детей, погибших в результате российского вторжения. Также премьер Индии встретился с президентом Владимиром Зеленским.