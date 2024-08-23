У ЄС не знайшли підстав для занепокоєння щодо поставок нафти з РФ до Угорщини та Словаччини

У Єврокомісії вивчили ситуацію довкола поставок нафти "Лукойл" Угорщині й Словаччині, що здійснювалися територією України й припинилися після запровадження нею санкцій проти російської компанії. Підстав для занепокоєнь не бачать. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми дослідили вплив санкцій України на російського постачальника енергоресурсів «Лукойл» і зібрали інформацію з усіх боків – Словаччини, Угорщини, а також України та Хорватії – щоб отримати повну та точну картину ситуації… Поставки сирої нафти через трубопровід "Дружба" тривають, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою" , – зазначив посадовець.

У Єврокомісії також вказують, що отримали від української влади підтвердження, що транзит сирої нафти з Росії до Угорщини і Словаччини не зазнав впливу, оскільки "Лукойл"не є її власником.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та активно працюємо з зацікавленими державами-членами над альтернативними рішеннями, зокрема через Адріатичний трубопровід Janaf. У ширшому плані ми поновили наші заклики до держав-членів прискорити свої зусилля, щоб зменшити свою залежність від російського викопного палива" , – резюмував Домбровскіс.

Україна запровадила санкції проти російської компанії "Лукойл" ще 2018 року, а цього року посилила їх, припинивши транзит її нафти до Угорщини і Словаччини, зокрема.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав рішення "неприйнятним і незрозумілим, особливо з боку країни, яка прагне приєднатися до ЄС". Будапешт хоче якнайскорішого відновлення постачання "Лукойлу", від якого отримує близько 2-х мільйонів тонн нафти на рік. Це третина загального імпорту Угорщини, й альтернативних маршрутів, окрім як через Україну, немає.

Близько 2,5 мільйонів тонн на рік від "Лукойлу" також отримує Словаччина, що дорівнює 45 відсоткам її імпорту. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо попередив, що українські санкції проти "Лукойлу" можуть поставити під загрозу постачання словацького дизельного палива в Україну.

Угорщина і Словаччина звернулися до ЄС з проханням допомогти переконати Україну відновити транзит великого російського постачальника нафти "Лукойл" до Східної Європи.

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