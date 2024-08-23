В ЕС не нашли оснований для беспокойства по поставкам нефти из РФ в Венгрию и Словакию

В Еврокомиссии изучили ситуацию вокруг поставок нефти "Лукойл" Венгрии и Словакии, которые осуществлялись по территории Украины и прекратились после введения ею санкций против российской компании. Оснований для беспокойства не видят. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Радио Свобода.

"Мы исследовали влияние санкций Украины на российского поставщика энергоресурсов "Лукойл" и собрали информацию со всех сторон – Словакии, Венгрии, а также Украины и Хорватии – чтобы получить полную и точную картину ситуации… Поставки сырой нефти через трубопровод "Дружба" продолжаются, и сейчас нет проблемы с их безопасностью" , – отметил чиновник.

В Еврокомиссии также указывают, что получили от украинских властей подтверждение, что транзит сырой нефти из России в Венгрию и Словакию не испытал влияние, поскольку "Лукойл" не является ее владельцем.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и активно работаем с заинтересованными государствами-членами над альтернативными решениями, в частности через Адриатический трубопровод Janaf. В более широком плане мы возобновили наши призывы к государствам-членам ускорить свои усилия, чтобы уменьшить свою зависимость от российского ископаемого топлива" , – резюмировал Домбровскис.

Украина ввела санкции против российской компании "Лукойл" еще в 2018 году, а в этом году усилила их, прекратив транзит ее нефти в Венгрию и Словакию, в частности.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал решение "неприемлемым и непонятным, особенно со стороны страны, стремящейся присоединиться к ЕС". Будапешт хочет скорейшего возобновления поставок "Лукойла", от которого получает около 2-х миллионов тонн нефти в год. Это треть общего импорта Венгрии и альтернативных маршрутов, кроме как через Украину, нет.

Около 2,5 миллиона тонн в год от "Лукойла" также получает Словакия, равная 45 процентам ее импорта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что украинские санкции против "Лукойла" могут поставить под угрозу поставки словацкого дизельного топлива в Украину.

Венгрия и Словакия обратились к ЕС с просьбой помочь убедить Украину возобновить транзит крупного российского поставщика нефти "Лукойл" в Восточную Европу.

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