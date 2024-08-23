У Польщі під час навчань на полігоні, кулі поцілили по території школи та дитмайданчику

У Польщі під час військових навчань на полігоні декілька куль влучили в житловий будинок, пошкоджені також цивільні будівлі, серед яких дитячий майданчик. Со ссылкой на RMF 24, повідомляє Новое время.

Як заявило Головне командування Збройних сил Польщі, інцидент трапився під час тренувань із союзниками з Румунії. Пресофіцерка 15-ї Гіжицької механізованої бригади, капітан Малгожата Місюкевич заявила, що «одна з куль румунського підрозділу влучила у житловий будинок». За її словами, ніхто з людей не постраждав.

Водночас мер містечка Біла Піска Францішек Романкевич повідомив, що куля потрапила у квартиру, де спав чоловік, який «сильно налякалася. Він також має інформацію, що у цивільні об'єкти прилетіли не одна куля, а «як мінімум кілька», сім або більше.

Романкевич додав, що кулі пробили фасади житлових будинків, розташованих приблизно за чотири кілометри від полігону. Також вони влучили на території школи, дитячого майданчику й пошкодили ворота в одному з магазинів.

«Люди, які живуть у Білій Пісці, звикли до звуків стрільби та до того, що на полігоні майже постійно відбуваються навчання. Але досі це ніколи не було пов’язано з подібними інцидентами» , — додав він.

Інцидент у Польщі розслідує військова поліція. Військові стверджують, що усі збитки будуть відшкодовані в найкоротші терміни.