В Польше во время учений на полигоне, пули попали по территории школы и детской площадки

В Польше во время военных учений на полигоне несколько пуль попали в жилой дом, повреждены также гражданские здания, среди которых детская площадка. Со ссылкой на RMF 24, сообщает Новое время.

Как заявило Главное командование Вооруженных сил Польши, инцидент произошел во время тренировок с союзниками из Румынии. Пресс-офицер 15-й Гижицкой механизированной бригады, капитан Малгожата Мисюкевич заявила, что «одна из пуль румынского подразделения попала в жилой дом». По ее словам, никто из людей не пострадал.

В то же время мэр городка Белая Песка Францишек Романкевич сообщил, что пуля попала в квартиру, где спал мужчина, который «сильно напугался. Он также располагает информацией, что в гражданские объекты прилетели не одна пуля, а «как минимум несколько», семь или более.

Романкевич добавил, что пули пробили фасады жилых домов, расположенных примерно в четырех километрах от полигона. Также они попали на территории школы, детской площадки и повредили ворота в одном из магазинов.

«Люди, которые живут в Белой Песке, привыкли к звукам стрельбы и к тому, что на полигоне почти постоянно проходят учения. Но до сих пор это никогда не было связано с подобными инцидентами» , — добавил он.

Инцидент в Польше расследует военная полиция. Военные утверждают, что все убытки будут возмещены в кратчайшие сроки.