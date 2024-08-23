На Запорізькій АЕС відновили лінію електропостачання

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення Запорізької АЕС, включивши пошкоджену високовольтну лінію в роботу. З посиланням на "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

"Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями. Надійність живлення атомної електростанції – на належному рівні завдяки роботі ремонтних бригад НЕК "Укренерго"" , – йдеться в повідомленні

Зазначається, що високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу.