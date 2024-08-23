На Запорожской АЭС восстановили линию электроснабжения
Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили надежность питания Запорожской АЭС, включив поврежденную высоковольтную линию в работу. Со ссылкой о пресс-службі "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.
"Сейчас ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линиям. Надежность питания атомной электростанции - на должном уровне благодаря работе ремонтных бригад НЭК "Укрэнерго"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что высоковольтная воздушная линия 330 кВ включена в работу.