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На Запорожской АЭС восстановили линию электроснабжения

На Запорожской АЭС восстановили линию электроснабжения
Фото: Рixabay

Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили надежность питания Запорожской АЭС, включив поврежденную высоковольтную линию в работу. ﻿﻿Со ссылкой о пресс-службі "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"Сейчас ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линиям. Надежность питания атомной электростанции - на должном уровне благодаря работе ремонтных бригад НЭК "Укрэнерго"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высоковольтная воздушная линия 330 кВ включена в работу.

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