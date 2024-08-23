База НАТО у ФРН приведена в стан підвищеної готовності через диверсійні загрози - FT

Одна з найбільш вразливих військових баз НАТО була переведена в стан підвищеної готовності через попередження розвідки про потенційну диверсійну атаку з боку російських агентів. Со ссылкой Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Увесь другорядний персонал бази Гайленкірхен на північному заході Німеччини, де базуються літаки Awacs, відправили додому ввечері 22 серпня в рамках посиленого режиму безпеки — це вже другий подібний інцидент менш ніж за два тижні.

Представник бази заявив, що на основні військові операції це не вплине і НАТО продовжуватиме здійснювати польоти літаків Awacs, які забезпечують Альянс життєво важливою інформацією раннього попередження й розвідданими про ворожу військову активність.

"Військові об'єкти по всій Німеччині були попереджені про необхідність підготовки до потенційних актів саботажу в рамках того, що західні розвідувальні служби вважають наростаючою кампанією прихованого насильства, спланованою російськими шпигунами і їхніми маріонетками", — йдеться в газеті.

Західні чиновники з питань безпеки вважають, що Кремль наказав своїм спецслужбам завдавати фізичної шкоди європейським військовим об'єктам у відповідь на європейську підтримку України.