База НАТО в ФРГ приведена в состояние повышенной готовности из-за диверсионных угроз - FT

Одна из наиболее уязвимых военных баз НАТО была переведена в состояние повышенной готовности из-за предупреждения разведки о потенциальной диверсионной атаке со стороны российских агентов. Со ссылкой на Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Весь второстепенный персонал базы Гайленкирхен на северо-западе Германии, где базируются самолеты Awacs, отправили домой вечером 22 августа в рамках усиленного режима безопасности — это уже второй подобный инцидент менее чем за две недели.

Представитель базы заявил, что на основные военные операции это не повлияет и НАТО будет продолжать совершать полеты самолетов Awacs, обеспечивающих Альянс жизненно важной информацией раннего предупреждения и разведданными о враждебной военной активности.

"Военные объекты по всей Германии были предупреждены о необходимости подготовки к потенциальным актам саботажа в рамках того, что западные разведывательные службы считают нарастающей кампанией скрытого насилия, спланированной российскими шпионами и их марионетками", — говорится в газете.

Западные чиновники по вопросам безопасности считают, что Кремль приказал своим спецслужбам наносить физический ущерб европейским военным объектам в ответ на европейскую поддержку Украины.