США ввели нові санкції проти Росії

Сполучені Штати розширили санкції проти Росії. Цього разу вони торкнулись оборонного та металургійного комплексів, а також постачанням товарів подвійного призначення.﻿ З посиланням на Міністерство фінансів США, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як зазначили у Штатах, новий пакет охоплює близько 400 суб’єктів. Вісі вони певною мірою стосуюються російського паливно-енергетичного та металургійного секторів. Також вони торкнулись фінансової сфери та товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій.

Під санкції потрапили такі компанії:

ТОВ "Екропромстрой", дочірня компанія "Новатек", якій передано 40% ТОВ "Арктик СПГ-2";

ТОВ "Межрегионстрой", яка будує об'єкти для проекту "Восток Ойл" від "Роснефть";

ПАТ "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), відповідальна за проект "СПГ Якутия".

У санкційному списку найбільші експортери вугілля з Росії:

"СДС Уголь";

"УК Мечел-Майнинг";

АТ "Стройсервис";

дві дочірні компанії "Росатома".

Окрім цього санкції застосовані до російських інститутів військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, компаній, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Також США ввели санкції проти посередників з низки країни, які допомагали РФ обходити санкції та постачали деталі для літаків "Су". Це ОАЕ, Гонконг, Туреччина, Казахстан, Киргизстан та Китай.

Новими санкціями буде посилено контроль за експортом до Росії та Білорусі. Буде обмежено доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням.