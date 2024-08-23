США ввели новые санкции против России
Соединенные Штаты расширили санкции против России. На этот раз они коснулись оборонного и металлургического комплексов, а также снабжения товаров двойного назначения. Со ссылкой на Министерство финансов США, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Как отметили в Штатах, новый пакет включает около 400 субъектов. Все они в определенной степени касаются российского топливно-энергетического и металлургического секторов. Также они затронули финансовую сферу и товары двойного назначения для военно-промышленного комплекса России в обход санкций.
Под санкции попали следующие компании:
- ООО "Экропромстрой", дочерняя компания "Новатек", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2";
- ООО "Межрегионстрой", строящее объекты для проекта "Восток Ойл" от "Роснефти";
- ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), ответственное за проект "СПГ Якутия".
В санкционном списке крупнейшие экспортеры угля из России:
- "СДС Уголь";
- "УК Мечел-Майнинг";
- АО "Стройсервис";
- две дочерние компании "Росатома".
Кроме этого, санкции применены к российским институтам военных разработок, производителям беспилотных летательных аппаратов и электроники, компаниям, обслуживающим потребности российского ВПК, вместе с их владельцами и менеджментом.
Также США ввели санкции против посредников из ряда стран, которые помогали РФ обходить санкции и поставляли детали для самолетов "Су". Это ОАЭ, Гонконг, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Китай.
Новыми санкциями будет усилен контроль за экспортом в Россию и Белоруссию. Будет ограничен доступ компаний этих стран к программному обеспечению для станков с числовым программным управлением.