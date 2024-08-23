США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты расширили санкции против России. На этот раз они коснулись оборонного и металлургического комплексов, а также снабжения товаров двойного назначения.﻿ Со ссылкой на Министерство финансов США, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как отметили в Штатах, новый пакет включает около 400 субъектов. Все они в определенной степени касаются российского топливно-энергетического и металлургического секторов. Также они затронули финансовую сферу и товары двойного назначения для военно-промышленного комплекса России в обход санкций.

Под санкции попали следующие компании:

ООО "Экропромстрой", дочерняя компания "Новатек", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2";

ООО "Межрегионстрой", строящее объекты для проекта "Восток Ойл" от "Роснефти";

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), ответственное за проект "СПГ Якутия".

В санкционном списке крупнейшие экспортеры угля из России:

"СДС Уголь";

"УК Мечел-Майнинг";

АО "Стройсервис";

две дочерние компании "Росатома".

Кроме этого, санкции применены к российским институтам военных разработок, производителям беспилотных летательных аппаратов и электроники, компаниям, обслуживающим потребности российского ВПК, вместе с их владельцами и менеджментом.

Также США ввели санкции против посредников из ряда стран, которые помогали РФ обходить санкции и поставляли детали для самолетов "Су". Это ОАЭ, Гонконг, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Китай.

Новыми санкциями будет усилен контроль за экспортом в Россию и Белоруссию. Будет ограничен доступ компаний этих стран к программному обеспечению для станков с числовым программным управлением.