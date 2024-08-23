Норвегія тимчасово скоротить постачання газу до ЄС

Європейський газ зіткнувся з кризою, оскільки Норвегія вступає в сезон ремонту і скоротить експорт газу.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Величезна газова промисловість Норвегії збирається розпочати щорічне серйозне технічне обслуговування у вирішальний час для всього континенту. Це скоротить норвезький експорт газу на третину протягом приблизно трьох тижнів.

Приблизно протягом трьох тижнів, починаючи з кінця серпня, Європа не матиме потоків, еквівалентних щоденним потребам газу в Італії чи Франції. Хоча роботи є звичайною практикою для газових об’єктів улітку, коли попит зазвичай нижчий, цього разу ставки високі, оскільки це збігається з періодом інтенсивної волатильності цін.

Європейський ринок газу був особливо чутливим до збоїв цього літа, оскільки спека в інших частинах світу посилила конкуренцію за паливо. Трейдери готуються до можливого припинення потоків з Росії після українського заходу за її кордон, а ескалація конфлікту на Близькому Сході може призвести до подальших проблем.

Повідомляється, що важливість ремонтного сезону для енергетичної безпеки Європи стала очевидною минулого літа, коли незаплановані роботи на деяких норвезьких об’єктах призвели до стрімкого зростання цін.