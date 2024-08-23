Норвегия временно сократит поставки газа в ЕС

Европейский газ столкнулся с кризисом, поскольку Норвегия вступает в сезон ремонта и сократит экспорт газа.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Огромная газовая промышленность Норвегии собирается начать ежегодное серьезное техническое обслуживание в решающее время для всего континента. Это сократит норвежский экспорт газа на треть в течение примерно трех недель.

Примерно в течение трех недель, начиная с конца августа, Европа не будет иметь потоков, эквивалентных ежедневным потребностям газа в Италии или Франции. Хотя работы являются обычной практикой для газовых объектов летом, когда спрос обычно ниже, на этот раз ставки высоки, поскольку это совпадает с периодом интенсивной волатильности цен.

Европейский рынок газа был особенно чувствительным к сбоям этим летом, поскольку жара в других частях мира усилила конкуренцию за топливо. Трейдеры готовятся к возможному прекращению потоков из России после украинского захода за ее границу, а эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к дальнейшим проблемам.

Сообщается, что важность ремонтного сезона для энергетической безопасности Европы стала очевидной прошлым летом, когда незапланированные работы на некоторых норвежских объектах привели к стремительному росту цен.

ЕС накопил необходимый для прохождения зимы газ более чем на два месяца раньше плана.