У Росії на Ростовській АЕС відключили енергоблок

На Ростовській АЕС відключили енергоблок №1 через дефект на турбіні.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу "Росенергоатом", повідомляє Економічна правда.

"Енергоблок №1 Ростовської АЕС був відключений від мережі оперативним персоналом у зв'язку з виявленням дефекту обладнання відбору пари турбіни" , – йдеться в повідомленні.

В повідомленні додають, що після усунення несправності енергоблок підготують до включення в мережу і виведуть на номінальну потужність. Зараз на Ростовській АЕС працюють енергоблоки №3 і 4. Енергоблок №2 з 24 серпня перебуватиме на плановому ремонті.