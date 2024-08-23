В России на Ростовской АЭС отключили энергоблок

На Ростовской АЭС отключили энергоблок №1 из-за дефекта на турбине.﻿ Со ссылкой на пресс-службу "Росэнергоатом", сообщает Экономическая правда.

"Энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети оперативным персоналом в связи с выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины" , - говорится в сообщении.

В сообщении добавляют, что после устранения неисправности энергоблок подготовят к включению в сеть и выведут на номинальную мощность. Сейчас на Ростовской АЭС работают энергоблоки №3 и 4. Энергоблок №2 с 24 августа будет находиться на плановом ремонте.