Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена, опублікованій Білим домом, повідомляє Ліга.net.
Цей пакет, за його словами, включає:
- ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;
- обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від нової тактики Росії на полі бою;
- боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.
Також США запровадять нові санкції проти майже 400 юридичних та фізичних осіб, які сприяють незаконній війні Росії.
"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, хай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", – заявив Байден".