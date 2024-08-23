Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена, опублікованій Білим домом, повідомляє Ліга.net.

Цей пакет, за його словами, включає:

ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;

обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від нової тактики Росії на полі бою;

боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.

Також США запровадять нові санкції проти майже 400 юридичних та фізичних осіб, які сприяють незаконній війні Росії.