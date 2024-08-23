Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном Белым домом, сообщает Лига.net.

Этот пакет, по его словам, включает:

ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины;

оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковыми ракетами для защиты от новой тактики России на поле боя;

боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, защищающие их.

Также США введут новые санкции против почти 400 юридических и физических лиц, способствующих незаконной войне России.