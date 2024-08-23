МЗС Німеччини попередило про ризик ракетних атак РФ на Київ 24 серпня

Німеччина застерегла своїх співгромадян, що на День незалежності України 24 серпня можливе посилення повітряних атак Росії по українських містах.﻿ Про це свідчить оновлення на сайті німецького МЗС, повідомляє Європейська правда.

Там нагадують, що з огляду на повномасштабне вторгнення громадян Німеччини застерігають від поїздок в Україну, а тих, хто вже перебуває тут, "терміново просять покинути країну".

Відомство зазначає, що в районі Дня незалежності України "можливе посилення ракетних і повітряних атак на міські центри, особливо на столицю – Київ".

Раніше цього тижня у США також заявили, що мають інформацію щодо нарощування Росією зусиль задля завдання як нічних, так і денних атак дронами та ракетами по всій території України.

Це сталось на тлі того, як упродовж останніх кількох днів Росія масовано атакувала українські регіони різними типами озброєнь.

Оцінки розвідувального управління Пентагону свідчать про те, що Україна і Росія не володіють достатніми військовими ресурсами для проведення великих наступальних операцій, що може свідчити про те, що обидві сторони рухаються до глухого кута.