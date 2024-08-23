МИД Германии предупредило о риске ракетных атак РФ на Киев 24 августа

Германия предостерегла своих сограждан, что на День независимости Украины 24 августа возможно усиление воздушных атак России по украинским городам. ﻿Об этом свидетельствует обновление на сайте немецкого МИД, сообщает Европейская правда.

Там напоминают, что учитывая полномасштабное вторжение граждан Германии предостерегают от поездок в Украину, а тех, кто уже находится здесь, "срочно просят покинуть страну".

Ведомство отмечает, что в районе Дня независимости Украины "возможно усиление ракетных и воздушных атак на городские центры, особенно на столицу - Киев".

Ранее на этой неделе в США также заявили, что располагают информацией о наращивании Россией усилий для нанесения как ночных, так и дневных атак дронами и ракетами по всей территории Украины.

Это произошло на фоне того, как в течение последних нескольких дней Россия массированно атаковала украинские регионы различными типами вооружений.

Оценки разведывательного управления Пентагона свидетельствуют о том, что Украина и Россия не обладают достаточными военными ресурсами для проведения крупных наступательных операций, что может свидетельствовать о том, что обе стороны движутся к тупику.