У Будапешті відкривають першу в Угорщині державну українсько-угорську школу

У Будапешті з 1 вересня відкриють першу державну двомовну середню школу та гімназію. Діти там вчитимуться угорською та українською мовами﻿. Про це заявив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, вже з 1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до школи, у якій вчитимуться рідною мовою з 1 по 12 класи. Угорську діти вивчатимуть як іноземну мову.

"Історична подія для українців в Угорщині, значення якої важко переоцінити. У Будапешті зареєстрували першу державну україно-угорську двомовну середню школу та гімназію… Для забезпечення навчального процесу вже підготовано окрему будівлю, яка відповідає всім вимогам, згідно з чинним законодавством країни" , — написав Микита

Оскільки школа є державною, фінансується вона з державного бюджету Угорщини.

Про намір відкрити в Угорщині першу українську школу стало відомо під час візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

Орбан тоді відзначив, що в Угорщині проживають багато українців та діє самоврядування національної меншини. Через те, що до країни приїхали багато біженців, виникла ціла низка питань щодо можливості українців в Угорщині жити, працювати, забезпечити відповідну школу для своїх дітей зі своїми викладачами.