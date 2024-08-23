У Байдена прокоментували візит Моді до Києва

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував візит премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді до України 23 серпня. ﻿Відповідну заяву Кірбі зробив під час спілкування з пресою, повідомляє Суспільне.

Американський посадовець також прокоментував ймовірність, що Індія допоможе в спробі припинити війну РФ проти України.

За словами Кірбі, якщо візит Моді до Києва та зустріч із президентом України Володимиром Зеленським може допомогти покласти край конфлікту, що узгоджується з баченням Зеленського щодо справедливого миру, тоді США "думають, що це буде корисно".

"Якщо є країна, яка готова допомогти в спробі припинити війну в Україні, ми це вітаємо. Але, якщо ви хочете допомогти, то треба вести розмови з українцями ", - сказав посадовець Білого дому .

Кірбі також нагадав зовнішньополітичний принцип адміністрації чинного президента США "нічого про Україну без України".