У Байдена прокомментировали визит Моди в Киев

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину 23 августа. Соответствующее заявление Кирби сделал во время общения с прессой, сообщает Суспільне.

Американский чиновник также прокомментировал вероятность, что Индия поможет в попытке прекратить войну РФ против Украины.

По словам Кирби, если визит Моди в Киев и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может помочь положить конец конфликту, который согласовывается с видением Зеленского по поводу справедливого мира, тогда США "думают, что это будет полезно".

"Если есть страна, которая готова помочь в попытке прекратить войну в Украине, мы это приветствуем. Но, если вы хотите помочь, то нужно вести разговоры с украинцами" , - сказал чиновник Белого дома.

Кирби также напомнил внешнеполитический принцип администрации действующего президента США "ничего об Украине без Украины".