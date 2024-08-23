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Найбільший у РФ виробник танків підвищив на третину зарплати робітникам

Найбільший у РФ виробник танків підвищив на третину зарплати робітникам
Фото: wikimedia.org

Концерн "Уралвагонзавод", який входить до російської державної корпорації "Ростех", з 1 серпня підвищив зарплати працівникам на 28%, при цьому підвищення не торкнулося ключового керівного складу.﻿ З посиланням на The Moscow Times, повідомляє БiзнесЦензор.

"Вдруге 2024 року для всіх працівників "Уралвагонзаводу" відбулося підвищення заробітної плати – з 1 серпня збільшення склало 28%", – сказано в повідомленні пресслужби підприємства.

Наприкінці липня Росстат повідомляв, що за перші п'ять місяців реальна зарплата в середньому в країні зросла на 10,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Середньомісячна зарплата у травні становила 86,384 тис. руб., підвищившись на 17,8% порівняно з травнем 2023 року.

Навесні глава держкорпорації "Ростех" Сергєй Чемезов заявляв, що Росія кратно наростила виробництво військової техніки та боєприпасів порівняно з 2022 роком.

"Порівняно з 2022 роком обсяг виробництва та капітального ремонту танків на наших заводах зріс у 3,5 раза, легкоброньованої техніки – у 3 рази, випуск пострілів для танків, бойових машин піхоти – майже у 9 разів, снарядів для ствольної артилерії – у 6 разів, реактивних снарядів для РСЗВ – у 8 разів", – розповідав він.

Наприкінці червня німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомила, що Росія зазнала великих втрат у танках за час повномасштабної війни проти України.

Раніше повідомлялося, що Росія імпортує японські й тайванські компоненти для зброї та бойових машин через білоруську компанію, зареєстровану в Китаї.

Пізніше стало відомо, що на компанії оборонно-промислового комплексу Росії, які "проштрафилися" і зірвали оборонне замовлення, очікують санкції аж до зміни власника.

До того перший віцепрем'єр РФ Денис Мантуров раніше скаржився, що на підприємствах російського ОПК не вистачає приблизно 160 тис. фахівців.

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