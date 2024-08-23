Крупнейший в РФ производитель танков повысил на треть зарплаты рабочим

Концерн "Уралвагонзавод", входящий в российскую государственную корпорацию "Ростех", с 1 августа повысил зарплаты работникам на 28%, при этом повышение не коснулось ключевого руководящего состава. Со ссылкой на The Moscow Times, сообщает БизнесЦензор.

"Второй раз в 2024 году для всех работников "Уралвагонзавода" произошло повышение заработной платы – с 1 августа увеличение составило 28%" , – сказано в сообщении пресс-службы предприятия.

В конце июля Росстат сообщал, что за первые пять месяцев реальная зарплата в среднем по стране выросла на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная зарплата в мае составила 86,384 тыс. руб., повысившись на 17,8% по сравнению с маем 2023 года.

Весной глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявлял, что Россия кратно нарастила производство военной техники и боеприпасов по сравнению с 2022 годом.

"По сравнению с 2022 годом объем производства и капитального ремонта танков на наших заводах вырос в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, выпуск выстрелов для танков, боевых машин пехоты – почти в 9 раз, снарядов для ствольной артиллерии – в 6 раз , реактивных снарядов для РСЗО – в 8 раз" , – рассказывал он.

В конце июня немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Россия понесла большие потери в танках за время полномасштабной войны против Украины.

Ранее сообщалось, что Россия импортирует японские и тайваньские компоненты для оружия и боевых машин через белорусскую компанию, зарегистрированную в Китае.

Позже стало известно, что "проштрафившиеся" и сорвавшие оборонный заказ компании оборонно-промышленного комплекса России ожидают санкции вплоть до смены собственника.

К тому же первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее жаловался, что на предприятиях российского ОПК не хватает примерно 160 тыс. специалистов.