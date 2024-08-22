Україна не розглядає Індію в ролі посередника у переговорах з РФ - NYT

В Україні не розглядають Індію як можливого посередника у переговорах з Росією для врегулювання війни, проте розцінюють візит прем'єр-міністра Нарендра Моді до Києва як знак підтримки. Про це пише New York Times, посилаючись на українських посадовців, повідомляє Новое время.

Київ відвідало багато лідерів держав, які підтримують Україну, проте глави країн з нейтральною позицією рідко з’являються в українській столиці, зазначає NYT

Зеленський зустрів обіймами премʼєра Моді, після чого вони разом поклали квіти до меморіалу дітям, які загинули під час війни. Перед цим Моді відвідав пам’ятник Магатмі Ганді в українській столиці та наголосив на важливості мирного врегулювання конфліктів.

Українські посадовці підкреслили, що не вважають Індію потенційним посередником у врегулюванні війни, проте сприймають візит прем'єр-міністра Нарендри Моді як знак підтримки України.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 22 серпня під час візиту до Польщі закликав до дипломатичних зусиль щодо припинення війни в Україні.

Індійський прем'єр після переговорів із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском заявив про підтримку діалогу та дипломатичних зусиль для відновлення миру і стабільності «якомога швидше».

Туск, зі свого боку, висловив упевненість, що Індія може зіграти важливу роль у припиненні війни в Україні. Польський прем'єр зазначив, що радий тому, що Нарендра Моді «підтвердив свою готовність особисто брати участь у досягненні мирного, справедливого і якнайшвидшого закінчення війни».

Моді прибув з візитом до Києва у п’ятницю, 23 серпня. Це стало його першим візитом з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році.

Він заявив, що прибув в Україну з «посланням миру», а також додав, що Індія зробила активний внесок у цю справу.