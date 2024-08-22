Украина не рассматривает Индию в роли посредника в переговорах с РФ – NYT

В Украине не рассматривают Индию как возможного посредника в переговорах с Россией по урегулированию войны, однако расценивают визит премьер-министра Нарендра Моди в Киев как знак поддержки. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает Новое время.

Киев посетило много лидеров государств, которые поддерживают Украину, однако главы стран с нейтральной позицией редко появляются в украинской столице, отмечает NYT.

Зеленский встретил объятиями премьера Моди, после чего они вместе возложили цветы к мемориалу детям, которые погибли во время войны. Перед этим Моди посетил памятник Махатме Ганди в украинской столице и подчеркнул важность мирного урегулирования конфликтов.

Украинские чиновники подчеркнули, что не считают Индию потенциальным посредником в урегулировании войны, однако воспринимают визит премьер-министра Нарендры Моди как знак поддержки Украины.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 22 августа во время визита в Польшу призвал к дипломатическим усилиям по прекращению войны в Украине.

Индийский премьер после переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил о поддержке диалога и дипломатических усилий для восстановления мира и стабильности «как можно скорее».

Туск, со своей стороны, выразил уверенность, что Индия может сыграть важную роль в прекращении войны в Украине. Польский премьер отметил, что рад тому, что Нарендра Моди «подтвердил свою готовность лично участвовать в достижении мирного, справедливого и скорейшего окончания войны».

Моди прибыл с визитом в Киев в пятницу, 23 августа. Это стало его первым визитом с момента обретения страной независимости в 1991 году.

Он заявил, что прибыл в Украину с «посланием мира», а также добавил, что Индия сделала активный вклад в это дело.