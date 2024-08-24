Російські військові обстріляли Дніпропетровську область: постраждала жінка

У ніч на 24 російські військові атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждала 85-річна жінка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Вночі обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду, що на Криворіжжі. Постраждала 85-річна жінка. Сталося займання. Пошкоджений приватний будинок".

Також окупанти з артилерії та дронів били по Нікопольщині. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Загарбники понівечили оселю, господарську споруду та газогін.