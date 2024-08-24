У Німеччині невідомий скоїв напад з ножем: є загиблі та поранені

У місті неподалік Дюссельдорфа на заході Німеччини стався напад з ножем під час святкувань дня міста, троє людей загинули і ще вісім поранені, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Spiegel.

У німецькому місті Золінген, яке у п’ятницю відзначало 650-ту річницю, під час святкових заходів невідомий скоїв напад з ножем на присутніх близько 21:30. Троє людей одразу загинули, ще вісім поранені, з них п’ятеро – у тяжкому стані.

Повідомляють, що нападник цілеспрямовано завдавав поранень у шию. Всі постраждалі є учасниками святкувань.

Нападнику вдалося втекти з місця події, його пошуки тривають. Місто перекрите кордонами озброєних до зубів правоохоронців, всюди можна бачити автомобілі оперативних служб.

Поліція не виключає, що безпосередній виконавець нападу мав спільників, проте основне припущення – що він діяв самостійно.

Вранці у суботу в поліції Дюссельдорфа підтвердили, що активні пошуки виконавця нападу тривають у самому Золінгені та за його межами. У район стягнули спецпризначенців з усієї землі Північний Рейн-Вестфалія для підтримки місцевих силових структур.

З огляду на характер дій нападника припускають, що це був цілеспрямований теракт. Втім, про його особу, походження та переконання поки нічого не відомо.

Нагадаємо, нещодавно в МВС Німеччини запропонували розширити повноваження Федерального відомства кримінальної поліції, зокрема щодо таємних обшуків, аргументуючи це загрозою ісламістського тероризму. Проте міністр юстиції висловився проти.

Також запропонували посилити закони, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів.