В Германии неизвестный совершил нападение с ножом: есть погибшие и раненые

В городе неподалеку Дюссельдорфа на западе Германии произошло нападение с ножом во время празднования дня города, три человека погибли и еще восемь ранены, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Spiegel.

В немецком городе Золинген, который в пятницу отмечал 650-ю годовщину, во время праздничных мероприятий неизвестный совершил нападение с ножом на присутствующих около 21:30. Три человека сразу погибли, еще восемь ранены, из них пятеро – в тяжелом состоянии.

Сообщается, что нападавший целенаправленно наносил ранения в шею. Все пострадавшие являются участниками празднований.

Нападавшему удалось скрыться с места происшествия, его поиски продолжаются. Город перекрыт кордонами вооруженных до зубов правоохранителей, повсюду можно видеть автомобили оперативных служб.

Полиция не исключает, что непосредственный исполнитель нападения имел сообщников, однако основное предположение – что он действовал самостоятельно.

Утром в субботу в полиции Дюссельдорфа подтвердили, что активные поиски исполнителя нападения продолжаются в самом Золингене и за его пределами. В район стянули спецназовцев со всей земли Северный Рейн-Вестфалия для поддержки местных силовых структур.

Учитывая характер действий нападавшего предполагают, что это был целенаправленный теракт. Впрочем, о его личности, происхождении и убеждениях пока ничего не известно.

Напомним, недавно в МВД Германии предложили расширить полномочия Федерального ведомства уголовной полиции, в частности относительно тайных обысков, аргументируя это угрозой исламистского терроризма. Однако министр юстиции высказался против.

Также предложили ужесточить законы, регулирующие ношение холодного оружия, в ответ на увеличение количества нападений с использованием ножей.